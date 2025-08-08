Samse: changement à la direction de l'enseigne
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 07:07
A compter de ce jour, Yannick Lopez, directeur général délégué du groupe, reprend la direction de l'enseigne, accompagné du comité de direction déjà en place. Le groupe centré sur l'univers du bâtiment lance dès à présent le recrutement d'un directeur d'enseigne.
Valeurs associées
|149,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
