Samse: baisse de 8% du CA à périmètre comparable • 25/04/2025









(CercleFinance.com) - Samse fait part d'un chiffre d'affaires en hausse de 11% à 471 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2025, compte tenu de l'intégration de l'activité des enseignes VM Matériaux, mais en baisse de 7,8% à périmètre comparable.



Dans un contexte économique défavorable, le chiffre d'affaires de l'activité négoce s'est contracté de 8,1% à périmètre comparable, tandis que celui de l'activité bricolage s'est inscrit en retrait de 7%, sur un marché en recul moins marqué de 4,9%.



Face à une conjoncture économique incertaine, le groupe centré sur l'univers du bâtiment affirme intensifier ses efforts pour dynamiser son activité commerciale et continuer d'intégrer les synergies de ses récentes acquisitions.





Valeurs associées SAMSE 139,5000 EUR Euronext Paris +0,72%