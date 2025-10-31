Samse accroit de 1% son CA à neuf mois
L'activité négoce a augmenté de 2,9% avec un chiffre d'affaires de 1,18 MdEUR à fin septembre (-6,2% à périmètre comparable), tandis que l'activité bricolage a reculé de 6,4%, dans un marché du bricolage est également dans une tendance baissière.
Samse poursuit ses actions de rationalisation et d'optimisation dans un contexte économique dégradé. Il entend cependant conserver un maillage optimisé et des équipes compétentes dans la perspective de la reprise de ses marchés.
Valeurs associées
|125,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
