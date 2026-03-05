Samsara bondit après que la société a annoncé un bénéfice ajusté annuel en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions de la société de logiciels Samsara IOT.N ont augmenté de 13,5% à environ 33,6 $ dans les échanges après les heures de bureau

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 27 compris entre 65 et 69 cents, supérieur aux estimations de 59 cents des analystes - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre s'est élevé à 18 cents, dépassant les estimations de 13 cents

** Revenus trimestriels de 444,3 millions de dollars, contre des estimations de 422,3 millions de dollars

** A la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 16,6% depuis le début de l'année