Samba Digital met l’Intelligence Artificielle au cœur de sa stratégie de développement

Lisbonne (Portugal) – 23 janvier 2024 - 18 heures : Samba Digital (ISIN PTDGL0AM0003, Mnémonique MLSMB), acteur global du marketing sportif, accélère son développement en intégrant toujours plus d’Intelligence Artificielle dans ses offres de services. Cette innovation stratégique devrait permettre d’assurer 20% du chiffre d’affaires de l’exercice 2024.



L’année 2023, marquée par une forte croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de 44%, a bénéficié des retombées de nombreuses initiatives stratégiques. En janvier 2023, l'entreprise a fait une percée majeure avec le lancement de TALENTISI®, la première plateforme mondiale collaborative dédiée aux organisations sportives. Cette initiative ambitieuse a offert un accès sans précédent à une gamme complète de services, notamment des solutions avancées de Graphic & Design et de Video & Motion Design.



Au cours de l'année 2023, Samba Digital a fait preuve d'un engagement sans faille envers l'innovation et la qualité, investissant plus d’1M$, entièrement autofinancés, dans l'amélioration de la plateforme TALENTISI® et dans le domaine révolutionnaire de l'intelligence artificielle appliquée au Graphic & Design.