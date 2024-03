Samba Digital lance une plateforme d'Intelligence Artificielle pour les organisations sportives en collaboration avec Orange Business

Lisbonne (Portugal) – 28 mars 2024 - 18 heures : Samba Digital (ISIN PTDGL0AM0003, Mnémonique MLSMB), acteur global du marketing sportif, a le plaisir d'annoncer le lancement de sa nouvelle plateforme d'intelligence artificielle (IA), conçue exclusivement pour les organisations sportives. Cette innovation marque une avancée significative dans le domaine du marketing sportif, en offrant une solution d'IA Générative personnalisée pour la production de contenus.



Développée en étroite collaboration avec Orange Business, cette plateforme repose sur l’environnement Stable Diffusion, l'un des modèles d'apprentissage automatique les plus avancés et puissants au monde. Cette technologie de pointe permet de générer des images et des vidéos de haute qualité à partir de simples ensembles de mots ou de textes.



L'aspect le plus innovant de cette plateforme est sa capacité à être alimentée par des photos et des vidéos d'organisations sportives, pour lesquelles elle détient les droits d'image. En simplifiant et en accélérant les processus de production, cette plateforme promet d'atteindre des niveaux inégalés de créativité, d'efficacité et de qualité.



Comme indiqué par communiqué de presse le 23 janvier dernier, Samba Digital fait de l’Intelligence Artificielle un fort levier de développement au service de ses clients. L’IA va également permettre de réduire progressivement les coûts de production et d'améliorer les processus opérationnels.