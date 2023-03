Samba Digital informe la communauté financière de la mise à disposition d’une note d’analyste du cabinet Thannberger, Gruman & Co anticipant un fort potentiel de croissance

L’analyse complète est téléchargeable sur le site



https://sambadigital.com/wp-content/uploads/2023/03/Samba-Digital-analyse-financiere.pdf



*Cette publication a été rédigée par Thannberger, Grumaman & Co. Elle est délivrée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une sollicitation d’ordre d’achat ou de vente des valeurs mobilières qui y sont mentionnées. L’information contenue dans cette publication ainsi que toutes les opinions qui y sont reprises, sont fondées sur des sources présumées fiables. Cependant Thannberger, Gruman & Co ne garantit en aucune façon l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations et personne ne peut s’en prévaloir. Toutes les opinions, projections et/ou estimations contenues dans cette publication reflètent le jugement de Thannberger, Gruman & Co à la date de celle-ci et peuvent être sujettes à modification sans notification. Cette publication est destinée exclusivement à titre informatif aux investisseurs classés « professionnels » ou « contrepartie éligible » au sens de la directive MIF et qui sont supposés élaborer leur propre décision d’investissement sans se baser de manière inappropriée sur cette publication.