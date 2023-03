Samba Digital et Bona Fide unissent leurs forces pour développer les offres numériques dans l’industrie du sport en Arabie saoudite

Samba Digital, une entreprise de marketing sportif basée à Miami, a annoncé un partenariat stratégique avec Bona Fide, une agence de marketing et d'événements basée à Riyad, en Arabie saoudite. L'accord vise à développer les offres numériques pour l'industrie sportive en Arabie saoudite en combinant l'expertise de Samba Digital dans l'internationalisation des marques à travers les réseaux sociaux et la connaissance précise des besoins des clients saoudiens de Bona Fide. Le partenariat vise à générer un revenu d'au moins 500 000 dollars au cours de la première année de collaboration. La plateforme collaborative en ligne de Samba Digital, Talentisi, sera également présentée aux organisations sportives du pays. Depuis le début de l'année, la plateforme a connu un réel succès avec plus de 100 000 dollars de chiffre d'affaires généré et plus de 1 000 freelances du monde entier qui se sont inscrits. Talentisi est devenu un outil essentiel pour les marques sportives qui cherchent à optimiser la gestion de leurs projets digitaux et à travailler de manière plus productive.