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Sam Altman accuse Elon Musk d'avoir voulu prendre le contrôle d'OpenAI
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 22:32

Sam Altman a rejeté devant un tribunal fédéral d'Oakland les accusations d'Elon Musk selon lesquelles OpenAI aurait trahi sa mission initiale au service de l'intérêt public. Le directeur général d'OpenAI affirme au contraire que le milliardaire cherchait lui-même à prendre le contrôle de l'entreprise et à en tirer profit. Ce procès, issu d'une plainte déposée par Musk en août 2024, pourrait avoir des conséquences majeures pour l'avenir d'OpenAI, alors que la société prépare une éventuelle introduction en Bourse pouvant la valoriser jusqu'à 1.000 milliards de dollars.

Elon Musk accuse OpenAI et Sam Altman d'avoir utilisé les 38 millions de dollars qu'il avait investis pour transformer une organisation à but non lucratif en entreprise lucrative. Le patron de Tesla et SpaceX réclame environ 150 milliards de dollars de dommages et intérêts ainsi que l'éviction d'Altman et de Greg Brockman. Lors de son témoignage, Sam Altman a nié toute "trahison" et assuré que Musk n'avait jamais été opposé à la création d'une structure lucrative. Il a également affirmé que Musk avait un temps demandé une participation de 90% dans OpenAI, une proposition qui l'avait rendu "extrêmement mal à l'aise".

Le procès met en lumière les profondes divisions entre plusieurs figures majeures de la technologie autour de l'avenir de l'intelligence artificielle. OpenAI soutient que Musk connaissait les projets de transformation de l'entreprise avant son départ du conseil d'administration en 2018 et regrette aujourd'hui d'avoir quitté l'aventure avant son essor spectaculaire. Le président du conseil d'administration d'OpenAI, Bret Taylor, a par ailleurs révélé que l'entreprise avait reçu en février 2025 une offre de rachat menée par xAI, la société d'IA d'Elon Musk, qu'il a jugée contradictoire avec les arguments avancés dans le procès.

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