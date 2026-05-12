Sam Altman accuse Elon Musk d'avoir voulu prendre le contrôle d'OpenAI
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 22:32
Elon Musk accuse OpenAI et Sam Altman d'avoir utilisé les 38 millions de dollars qu'il avait investis pour transformer une organisation à but non lucratif en entreprise lucrative. Le patron de Tesla et SpaceX réclame environ 150 milliards de dollars de dommages et intérêts ainsi que l'éviction d'Altman et de Greg Brockman. Lors de son témoignage, Sam Altman a nié toute "trahison" et assuré que Musk n'avait jamais été opposé à la création d'une structure lucrative. Il a également affirmé que Musk avait un temps demandé une participation de 90% dans OpenAI, une proposition qui l'avait rendu "extrêmement mal à l'aise".
Le procès met en lumière les profondes divisions entre plusieurs figures majeures de la technologie autour de l'avenir de l'intelligence artificielle. OpenAI soutient que Musk connaissait les projets de transformation de l'entreprise avant son départ du conseil d'administration en 2018 et regrette aujourd'hui d'avoir quitté l'aventure avant son essor spectaculaire. Le président du conseil d'administration d'OpenAI, Bret Taylor, a par ailleurs révélé que l'entreprise avait reçu en février 2025 une offre de rachat menée par xAI, la société d'IA d'Elon Musk, qu'il a jugée contradictoire avec les arguments avancés dans le procès.
Valeurs associées
|407,7700 USD
|NASDAQ
|-1,18%
A lire aussi
-
Les favoris finlandais, grec et israélien se sont qualifiés sans surprise mardi, lors de la première demi-finale de l'Eurovision dans une ambiance festive, malgré l'appel au boycott lancé en raison de la participation d'Israël. La Belgique, la Suède, la Moldavie, ... Lire la suite
-
L'armée israélienne a poursuivi mardi ses frappes au Liban, tuant dans le sud 13 personnes, qui viennent s'ajouter aux 380 morts depuis l'instauration du cessez-le-feu le 17 avril, selon les autorités. Alors que le Liban se prépare à de nouvelles négociations avec ... Lire la suite
-
L'impasse diplomatique se prolonge au Moyen-Orient: le pouvoir iranien a écarté mardi l'idée d'amender ses propositions pour mettre durablement fin à la guerre, qui sont jugées par le président Donald Trump comme bonnes "à mettre à la poubelle". "Il n'y a pas d'autre ... Lire la suite
-
Dix pays se sont qualifiés pour la finale de l'Eurovision à l'issue de la première demi-finale mardi, cinq autres ayant été éliminés après les votes du public et des jurys nationaux. Quinze autres pays s'affronteront lors de la deuxième demi-finale jeudi, dont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|107,57
|+2,86%
|7 979,92
|-0,95%
|4 717,3
|+0,04%
|144,7
|-10,51%
|78,3
|+1,81%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer