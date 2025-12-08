 Aller au contenu principal
Salzgitter grimpe grâce à un relèvement de broker
08/12/2025

Salzgitter grimpe de plus de 5% à Francfort, bénéficiant d'un relèvement de conseil de "neutre" à "achat" chez UBS avec un objectif de cours porté de 22,5 à 50 euros, le broker le voyant profiter d'une amélioration des prix de l'acier dans l'UE en 2026.

"Salzgitter constitue le meilleur pari bêta sur l'amélioration des prix de l'acier dans l'Union Européenne en 2026, alors que l'UE durcit ses quotas d'importation", estime ainsi le broker, qui voit "plus de potentiel après un beau parcours".

SALZGITTER
39,7600 EUR XETRA +5,74%
