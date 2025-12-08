Salzgitter grimpe grâce à un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 16:00
"Salzgitter constitue le meilleur pari bêta sur l'amélioration des prix de l'acier dans l'Union Européenne en 2026, alors que l'UE durcit ses quotas d'importation", estime ainsi le broker, qui voit "plus de potentiel après un beau parcours".
Valeurs associées
|39,7600 EUR
|XETRA
|+5,74%
