Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Salvatore Ferragamo: en berne sur des propos de brokers information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 15:58









(CercleFinance.com) - Salvatore Ferragamo recule de plus de 4% à Milan, alors que plusieurs brokers ont abaissé leurs objectifs de cours sur le titre de la maison de chaussures de luxe, dans la perspective de son prochain point d'activité trimestriel.



Ainsi, Barclays et UBS réaffirment leurs recommandations défavorables ('sous-pondérer' et 'vente') avec des objectifs de cours abaissés à 9,7 et 9,5 euros respectivement, tandis que Stifel, tout en restant à 'conserver', réduit sa cible à 10,3 euros.



Pour le point d'activité du 9 mai, les trois brokers anticipent tous des baisses à deux chiffres des ventes en organique pour le premier trimestre (de 12 à 18%), pointant une faiblesse de la demande, notamment dans la distribution de gros.





Valeurs associées SALVAT. FERRAGAMO MIL -5.00%