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Sally Beauty en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** L'action du distributeur de produits de beauté Sally Beauty Holdings SBH.N progresse de 2 % à 14,32 $ en pré-ouverture

** Annonce un BPA ajusté de 44 cents au deuxième trimestre, contre une estimation de 41 cents - données LSEG

** Enregistre un chiffre d'affaires de 903,4 millions de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations des analystes de 900,8 millions de dollars

** La société resserre toutefois sa fourchette de chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026, la ramenant de 3,71 à 3,77 milliards de dollars à 3.725 à 3.750 millions de dollars, et réitère tous ses autres indicateurs

** À la clôture d'hier, SBH affichait une baisse de 2 % depuis le début de l'année

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