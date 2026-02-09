 Aller au contenu principal
Sally Beauty chute après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions du distributeur de produits de beauté Sally Beauty SBH.N en baisse de 3,6 % à 15,58 $ avant le marché ** La société revoit à la hausse ses prévisions annuelles de BPA ajusté entre 2,02 $ et 2,10 $ contre une prévision antérieure de 2,00 $ à 2,10 $; le point médian de la nouvelle prévision est inférieur aux estimations des analystes de 2,07 $ - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre devrait se situer dans une fourchette de 39 cents à 42 cents, contre des estimations de 45 cents

** Chiffre d'affaires du 1er trimestre de 943,2 millions de dollars par rapport aux estimations de 940,2 millions de dollars

** Bénéfice ajusté par action de 48 cents au 1er trimestre, supérieur aux attentes de 46 cents

** En 2025, SBH a augmenté de ~36%

