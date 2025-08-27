 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Salesforce: un soutien fragile
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 11:48

(Zonebourse.com) - Le titre Salesforce.com reste sous pression, confirmant une tendance fragilisée et un marché en quête de direction claire.

Les cours évoluent en-dessous de la moyenne mobile 20 jours et de la moyenne mobile 50 jours, tandis que la dynamique reste hésitante, reflétant un équilibre relatif des forces sans véritable direction. La structure des prix met en évidence une succession de sommets déclinants depuis le pic annuel, traduisant une pression vendeuse persistante malgré quelques rebonds intermédiaires. Le support à 231,66 USD joue un rôle central: son maintien conditionne la stabilité à court terme, tandis que l'échec à franchir durablement la résistance de 249,17 USD confirme l'absence de reprise franche.

Dans ce contexte, le biais reste orienté vers une phase de consolidation baissière, avec une pression vendeuse toujours dominante. Le scénario serait invalidé par un franchissement au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, qui ouvrirait la voie à une reprise technique vers la zone de 270 USD.

