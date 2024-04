Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Salesforce:serait en discussion pour le rachat d'Informatica information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels spécialiste du CRM (gestion de la relation clients) serait en discussion pour réaliser l'acquisition de la société Informatica selon le Wall Street Journal. Les discussions sont à un stade avancé et pourraient aboutir cette semaine.



L'acquisition de cette société de logiciels de gestion de données serait l'une des plus importantes opérations de rachat réalisée par Salesforce précise le Wall Street Journal.



Informatica est basée à Redwood City en Californie. La société représente une capitalisation boursière de près de 10 milliards de dollars. Le titre affiche une hausse de 35 % depuis le début de l'année 2024.



Informatica a enregistré un chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) des abonnements cloud au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'année 2023 en croissance de 37 % pour atteindre 617 millions de dollars.



Les revenus totaux GAAP pour l'ensemble de l'année 2023 ont augmenté de 6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,60 milliard de dollars.







