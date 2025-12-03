Salesforce revoit ses prévisions annuelles à la hausse alors que l'adoption des logiciels d'IA s'accélère

Salesforce CRM.N a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'exercice 2026, anticipant une croissance de sa plateforme d'agents d'intelligence artificielle en raison d'une forte demande des entreprises, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 5 % dans les échanges prolongés.

Les prévisions indiquent que la monétisation de la plateforme Agentforce de la société s'accélère à mesure que les entreprises gravitent autour de l'IA autonome pour rationaliser et automatiser les tâches répétitives et administratives.

"Nos produits Agentforce et Data 360 sont les moteurs de la dynamique, atteignant près de 1,4 milliard de dollars en ARR, soit un gain explosif de 114 % d'une année sur l'autre", a déclaré Marc Benioff, directeur général de Salesforce.

Les agents d'IA, qui peuvent fonctionner de manière autonome et prendre des décisions, ont été fortement adoptés par les grands noms de la technologie, notamment Oracle ORCL.N , qui cherchent à maximiser l'efficacité opérationnelle et à augmenter les marges bénéficiaires.

Agentforce ARR a dépassé le demi-milliard de dollars au troisième trimestre et a plus que quadruplé par rapport à l'année précédente.

Alors que Salesforce investit des milliards dans le renforcement de ses efforts en matière d'IA, les investisseurs attendent de l'entreprise qu'elle fasse preuve d'un retour sur les sommes considérables investies dans la technologie, alors que l'on craint une bulle dans le secteur des technologies.

En octobre, Salesforce a prévu un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards de dollars en 2030 , supérieur aux estimations du marché, alors qu'elle s'efforce d'étendre l'adoption de sa suite cloud alimentée par l'IA.

L'entreprise prévoit désormais unchiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 41,45 et 41,55 milliards de dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 41,1 et 41,3 milliards de dollars.

Salesforce a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action entre 11,75 et 11,77 dollars, contre une prévision précédente comprise entre 11,33 et 11,37 dollars.

Au troisième trimestre, Salesforce a annoncé un chiffre d'affaires de 10,26 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations de 10,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.