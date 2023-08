Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Salesforce: résultats en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 17:12

(CercleFinance.com) - Salesforce gagne plus de 4% à New York, aidé par une analyse de Wedbush qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 240 à 255 dollars, 'reflétant une trajectoire de croissance plus vigoureuse à venir', au lendemain de la publication trimestrielle de l'éditeur de logiciels de CRM.



Le broker salue une 'performance à la Djokovic', avec un trimestre d'attentes battues à la fois sur les revenus et les bénéfices ainsi que de relèvement d'objectifs, 'tirée par la dynamique de MuleSoft et de son activité globale d'abonnement'.



'De façon importante, des chiffres et perspectives fortes pour le CRM (gestion de la relation client) constituent un lourd baromètre pour l'ensemble de l'environnement des dépenses informatiques', souligne-t-il par ailleurs.