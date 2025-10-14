 Aller au contenu principal
Salesforce renforce ses liens en matière d'IA avec OpenAI et Anthropic pour alimenter la plateforme Agentforce
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Salesforce CRM.N a élargi ses partenariats avec OpenAI et Anthropic afin d'intégrer leurs modèles d'IA d'avant-garde dans sa plateforme Agentforce 360, dans le but de fournir des outils d'IA de niveau entreprise à un plus grand nombre d'entreprises et d'industries réglementées.

Les accords, annoncés mardi, intégreront le dernier modèle GPT-5 d'OpenAI et la famille de modèles Claude d'Anthropic directement dans l'écosystème de Salesforce, permettant aux employés et aux consommateurs d'interagir avec les données et les analyses des clients dans ChatGPT, Slack et le propre logiciel de Salesforce.

Ces deux accords soulignent la volonté de Salesforce de faire de sa plateforme Agentforce 360 un point d'accès central aux principaux modèles d'IA, à l'heure où les fabricants de logiciels d'entreprise s'efforcent d'intégrer les outils d'IA générative dans les flux de travail quotidiens des entreprises.

Agentforce 360, lancée mondialement le lundi , a été conçue pour créer, déployer et gérer des agents d'IA dans l'ensemble d'une organisation.

Le partenariat élargi avec OpenAI permet aux utilisateurs d'accéder à Agentforce 360 de Salesforce directement dans ChatGPT, de travailler avec des données, de créer des visualisations Tableau et de développer des agents d'IA au sein de la plateforme Salesforce.

Une nouvelle fonctionnalité "Agentforce Commerce" permettra également aux marchands de vendre des produits via l'Instant Checkout de ChatGPT tout en conservant le contrôle des données clients et de l'exécution des commandes.

Les modèles Claude d'Anthropic seront mis à la disposition des clients des secteurs réglementés tels que les services financiers, la santé et la cybersécurité par l'intermédiaire de l'environnement cloud sécurisé de Salesforce. Les deux entreprises développeront également des outils d'IA spécifiques à chaque secteur et intégreront Claude plus profondément dans Slack et la plateforme Agentforce 360.

