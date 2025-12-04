Salesforce relève ses prévisions annuelles alors que l'adoption des logiciels d'IA s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'évolution de l'action au paragraphe 1, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Zaheer Kachwala

Salesforce CRM.N a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'exercice 2026, anticipant une croissance de sa plateforme d'agents d'intelligence artificielle en raison d'une forte demande des entreprises, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 2% dans les échanges prolongés.

La prévision signale que la monétisation de la plate-forme Agentforce de la société s'accélère à mesure que les entreprises gravitent autour de l'IA autonome pour rationaliser et automatiser les tâches répétitives et administratives.

"Nos produits Agentforce et Data 360 sont les moteurs de la dynamique, atteignant près de 1,4 milliard de dollars d'ARR, soit un gain explosif de 114 % d'une année sur l'autre", a déclaré Marc Benioff, directeur général de Salesforce, dans un communiqué.

Les agents d'IA, qui peuvent fonctionner de manière autonome et prendre des décisions, ont été fortement adoptés par les grands noms de la technologie, notamment Oracle ORCL.N , qui cherchent à maximiser l'efficacité opérationnelle et à augmenter les marges bénéficiaires.

Agentforce ARR a dépassé le demi-milliard de dollars au troisième trimestre et a plus que quadruplé par rapport à l'année précédente.

"Le relèvement des prévisions pour la fin de l'année montre la confiance de l'entreprise dans son pipeline et dans sa capacité à transformer les clients qui sont aujourd'hui des expérimentateurs d'Agentforce en acheteurs d'Agentforce dans un avenir proche", a déclaré Rebecca Wettemann, directeur général de la société d'analyse du secteur Valoir.

Alors que Salesforce investit des milliards pour renforcer ses efforts en matière d'IA, les investisseurs font pression sur l'entreprise pour qu'elle rentabilise les sommes considérables investies dans la technologie, car ils craignent l'apparition d'une bulle dans le secteur de la technologie.

En octobre, Salesforce a prévu un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards de dollars en 2030 , supérieur aux estimations du marché, alors qu'elle s'efforce d'étendre l'adoption de sa suite cloud alimentée par l'IA.

L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 41,45 et 41,55 milliards de dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 41,1 et 41,3 milliards de dollars.

Salesforce a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action entre 11,75 et 11,77 dollars, contre une prévision précédente comprise entre 11,33 et 11,37 dollars.

Au troisième trimestre, Salesforce a annoncé un chiffre d'affaires de 10,26 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations de 10,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.