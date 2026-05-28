Salesforce recule sous l'effet des craintes liées à l'IA et de perspectives trimestrielles mitigées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** L'action Salesforce CRM.N recule de 2 % à 173,98 $ en pré-ouverture

** Mercredi, la société a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street , les inquiétudes concernant l'impact de l'IA sur la demande de logiciels traditionnels ayant éclipsé ses résultats du premier trimestre, meilleurs que prévu

** "Nous pensons que pour sortir de cette situation, le secteur du CRM doit afficher des résultats trimestriels toujours solides, poursuivre la forte croissance d'Agentforce et concrétiser l'accélération du chiffre d'affaires attendue par la société", indique Morningstar

** La société table sur un chiffre d'affaires de 11,27 à 11,35 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, soit un peu moins que l'estimation moyenne des analystes, qui s'élève à 11,36 milliards de dollars

** Sur 53 courtiers, 39 attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, 12 "conserver" et deux "vendre" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 250 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu environ 33 % depuis le début de l'année