Salesforce prévoit un chiffre d'affaires plus élevé que prévu de plus de 60 milliards de dollars en 2030

Salesforce CRM.N prévoit un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards de dollars en 2030, supérieur aux estimations de Wall Street, car la société déploie rapidement des fonctions d'IA dans ses services en nuage.

Les investisseurs font pression sur les entreprises de cloud computing pour qu'elles rentabilisent les milliards investis dans l'IA, tandis qu'un environnement macroéconomique incertain et des dépenses clients volatiles pèsent sur les perspectives de croissance.

Les prévisions ne tiennent pas compte de l'impact de l'acquisition de l'éditeur de logiciels Informatica, selon une présentation faite lors de l'événement Dreamforce de Salesforce.

Les analystes s'attendent en moyenne à ce que Salesforce réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 58,37 milliards de dollars en 2030, selon les données compilées par LSEG.

Ses actions ont augmenté de près de 4 % dans les échanges après bourse. L'action a perdu 29 % cette année.

Salesforce a accepté d'acheter Informatica pour environ 8 milliards de dollars en mai afin de renforcer ses capacités en matière d'IA en intégrant les outils de gestion, d'intégration et de gouvernance des données d'Informatica dans sa plateforme.

Sa plateforme d'agents IA Agentforce automatise les tâches et contribue à rationaliser les opérations, ce qui permet d'augmenter les marges. Agentforce 360 sera disponible à l'échelle mondiale dans sa suite d'outils basés sur le cloud, a déclaré Salesforce lundi.

En septembre, la société a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre ( ) inférieur aux estimations de Wall Street, ce qui indique que la monétisation de sa plateforme d'agents d'intelligence artificielle, dont on fait grand cas, n'est pas au rendez-vous, les clients réduisant leurs dépenses en raison de l'incertitude macroéconomique.

L'entreprise a également présenté mercredi des plans de rachat d'actions d'une valeur d'environ 7 milliards de dollars au cours des six prochains mois.