Salesforce prévoit un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards de dollars en 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Salesforce CRM.N prévoit un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards de dollars en 2030, selon une présentation faite lors de son événement Dreamforce mercredi.

Les actions de la société ont augmenté de près de 4 % dans les échanges après bourse.