Salesforce poursuivi par des auteurs au sujet d'un logiciel d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

La société d'informatique en nuage Salesforce CRM.N a fait l'objet d'une proposition de recours collectif de la part de deux auteurs qui affirment que la société a utilisé des milliers de livres sans autorisation pour entraîner son logiciel d'intelligence artificielle. Les romancières Molly Tanzer et Jennifer Gilmore ont déclaré dans la plainte déposée mercredi que Salesforce avait violé les droits d'auteur en utilisant leurs œuvres pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle xGen à traiter le langage.

Un porte-parole de Salesforce a refusé de commenter la plainte jeudi.

il est important que les entreprises qui utilisent du matériel protégé par des droits d'auteur pour ... les produits d'IA soient transparentes", a déclaré l'avocat. Il est important que les entreprises qui utilisent du matériel protégé par le droit d'auteur pour des produits d'IA soient transparentes", a déclaré jeudi l'avocat Joseph Saveri, qui représente les auteurs et a intenté des actions similaires au nom de titulaires de droits d'auteur contre des entreprises technologiques. "Il n'est que juste que nos clients soient indemnisés équitablement lorsque cela se produit Des auteurs, des organes de presse et d'autres propriétaires de contenu ont intenté des dizaines d'actions en justice contre des entreprises technologiques ( ), notamment OpenAI, Microsoft et Meta Platforms, pour avoir prétendument utilisé leur matériel à mauvais escient dans le cadre de l'apprentissage de l'IA. En août, Anthropic a accepté un règlement historique de 1,5 milliard de dollars avec un autre groupe d'auteurs qui la poursuivait pour violation des droits d'auteur.

Dans leur plainte, Tanzer et Gilmore affirment que Salesforce a utilisé des milliers de livres piratés écrits par eux et par d'autres pour entraîner xGen. La plainte indique que le directeur général de Salesforce, Marc Benioff, a déjà critiqué les entreprises d'IA pour avoir utilisé des données d'entraînement "volées" pour construire leurs modèles et a déclaré qu'il serait "très facile de payer les créateurs de contenu pour leur travail"

"Benioff a raison - les entreprises technologiques comme Salesforce, la société de Benioff, qui utilisent la propriété intellectuelle des détenteurs de droits d'auteur comme les plaignants et les membres de la classe devraient les indemniser équitablement", indique la plainte.