Salesforce : les prévisions annuelles ressortent sous les attentes

(AOF) - Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, Salesforce, devrait ouvrir en baisse en raison des perspectives décevantes. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, de l'exercice 2025, la firme américaine a généré un bénéfice net de 1,71 milliard de dollars, soit 1,75 dollar par action contre respectivement 1,45 milliard de dollars, soit 1,47 dollar, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,78 dollars contre un consensus de 2,60 dollars. Les revenus ont progressé de 8% à 10 milliards de dollars contre 10,02 milliards attendus.

Ils ont augmenté de 9% hors impact des changes.

Sur l'exercice 2026, Salesforce prévoit un bénéfice par action ajusté situé entre 11,09 dollars et 11,17 dollars pour des revenus en croissance de 7% à 8%, soit entre 40,5 et 40,90 milliards de dollars. Le consensus s'élève à respectivement 11,19 dollars et 41,32 milliards de dollars.

