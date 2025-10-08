 Aller au contenu principal
Salesforce investira 1 milliard de dollars au Mexique au cours des cinq prochaines années pour favoriser l'adoption de l'IA
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 18:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Salesforce CRM.N a déclaré mercredi qu'il investirait un milliard de dollars au Mexique au cours des cinq prochaines années, alors que le fournisseur de logiciels en nuage cherche à étendre ses opérations et à favoriser l'adoption de l'intelligence artificielle.

La société, qui a commencé à opérer au Mexique en 2006, a déclaré que l'investissement financera un nouveau bureau à Mexico et un Global Delivery Center pour soutenir les clients à travers les Amériques.

"Cet investissement d'un milliard de dollars est un engagement envers le Mexique en tant que marché clé pour la croissance alimentée par l'intelligence artificielle", a déclaré le directeur général Marc Benioff.

Le Mexique émerge rapidement en tant que centre de services technologiques, attirant les investissements des entreprises technologiques, en particulier dans le domaine de l'IA, en raison de la proximité du pays avec les États-Unis et d'une base de talents croissante.

Microsoft MSFT.O a annoncé l'année dernière qu'elle dépenserait 1,3 milliard de dollars au cours des trois prochaines années pour construire son infrastructure au Mexique pour l'informatique en nuage et l'IA.

Salesforce a déclaré que le Mexique est un marché en pleine croissance pour l'entreprise, avec une base de clients comprenant des organisations telles que Xcaret, Grupo Bafar et FEMSA.

"Cet investissement permettra non seulement de créer des emplois et de renforcer les compétences en matière d'IA au Mexique, mais aussi de positionner notre pays comme un pôle de conseil clé pour les marchés de toute l'Amérique latine en matière d'agents d'IA et plus encore", a déclaré le ministre mexicain de l'économie, Marcelo Ebrard.

Le mois dernier, Salesforce a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street. La société a également annoncé une augmentation de 20 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions existant.

Salesforce a déployé l'IA dans ses services cloud à un rythme rapide, culminant avec le lancement commercial en 2024 d'Agentforce - sa plateforme d'agents IA conçue pour automatiser les tâches, rationaliser les opérations et aider à augmenter les marges.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

