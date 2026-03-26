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Salesforce fournit sa suite Agentforce au Département du Travail
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 15:17

Salesforce annonce contribuer à moderniser le Centre de contact national du Département du Travail des États-Unis (DOL NCC) en déployant sa suite d'agents IA autonomes Agentforce afin d'offrir un accompagnement plus personnalisé aux Américains.

Cela inclut le lancement de DOLA ( Department of Labor Agent ) pour renforcer le service aux citoyens en les connectant aux ressources essentielles, en triant intelligemment les cas et en permettant au DOL de libérer du personnel pour gérer des tâches plus complexes.

Le DOL NCC fournit une assistance nationale à travers des programmes comme l'assurance chômage, l' Occupational Safety and Health Administration (OSHA), le Veterans' Employment and Training Service (VETS), la Mine Health and Safety Administration (MSHA) et le Job Corps (JC).

En s'appuyant sur l'IA agentique de Salesforce, le DOLA aidera les citoyens et le personnel du DOL en automatisant les demandes de renseignements et en fournissant un support instantané, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Ainsi, en automatisant le processus d'admission et en ouvrant des dossiers pour l'assurance chômage, DOLA réduira significativement la charge administrative des citoyens, ce qui leur permettra de passer moins de temps à naviguer dans les systèmes.

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