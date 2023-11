Salesforce : forte hausse en vue après les résultats

(AOF) - Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, Salesforce, devrait nettement progresser grâce au nouveau relèvement de ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos fin octobre, de l'exercice 2024, la firme américaine a généré un bénéfice net de 1,224 milliard de dollars, soit 1,25 dollar par action, contre un profit de 210 millions de dollars un an plus tôt à la même époque, soit 21 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,11 dollars, dépassant de 6 cents le consensus.

Les revenus de Salesforce ont progressé de leur côté de 11% à 8,72 milliards de dollars contre 8,715 milliards attendus. Ils ont augmenté de 10% hors impact des changes.

Au quatrième trimestre, le groupe cible des revenus entre 9,18 et 9,23 milliards de dollars, en progression de 10%.Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 2,25 et 2,26 dollars.

Salesforce a rehaussé ses objectifs sur l'exercice, ainsi qu'il l'avait déjà fait fin août. Les revenus sont prévus entre 34,75 et 34,8 milliards de dollars, en progression de 11% contre de 34,7 à 34,8 milliards de dollars auparavant.

Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 8,18 dollars et 8,19 dollars contre de 8,04 dollars à 8,06 dollars précédemment. Enfin, le groupe américain cible une marge opérationnelle ajustée de 30,5%, à comparer avec 30% auparavant.

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.

Blues dans la cybersécurité

Une analyse de Gartner révèle que près de la moitié des responsables de la sécurité devraient changer d'emploi d'ici à 2025 en raison d'un stress trop élevé. Parmi eux, le quart devrait opter pour des fonctions complètement différentes. L'ancienneté moyenne d'un " CISO " (Chief information security officer) serait limitée à 26 mois. Les entreprises françaises, du fait de budgets trop limités, ne peuvent répondre qu'à la moitié des standards internationaux requis. Une pénurie de talents est également à déplorer alors que le marché français du numérique affronte une pénurie d'environ 15.000 personnes. Une rémunération insuffisante pourrait l'expliquer : la rémunération n'excèderait pas 200.000 euros en France, contre 800.000 euros environ dans le monde anglo-saxon pour les meilleurs postes.