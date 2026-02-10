Saks Global va fermer neuf autres magasins dans le cadre d'une procédure de faillite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Saks Global a annoncé mardi la fermeture de neuf magasins supplémentaires, le conglomérat de grands magasins haut de gamme cherchant à se concentrer sur des sites plus rentables.

Le distributeur de luxe a déclaré qu'il fermait huit magasins Saks Fifth Avenue et un magasin Neiman Marcus, ainsi que la majorité de ses suites de stylisme personnel autonomes Fifth Avenue Club.

En outre, la société a indiqué qu'elle prévoyait également de transférer sa boutique de décoration intérieure, Horchow, sur le site web en ligne de Neiman Marcus à partir du 19 février.

Saks demandera à un juge des faillites américain d'approuver les neuf fermetures de magasins lors d'une audience vendredi, a indiqué la société dans un document judiciaire déposé mardi.

Saks s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier, dans le cadre de l'un des plus grands effondrements du commerce de détail depuis COVID, à peine un an après qu'un accord visant à créer un géant du luxe a réuni Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman et Neiman Marcus sous le même toit.

Fin janvier, la société a annoncé qu'elle fermerait la plupart de ses magasins Saks OFF Fifth et les derniers magasins Neiman Marcus Last Call, afin de se concentrer sur le commerce de détail de luxe et les ventes au prix fort.