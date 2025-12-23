Saks Global envisage la faillite en dernier recours, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Saks Global, la société mère de la chaîne de grands magasins haut de gamme Saks Fifth Avenue, envisage de recourir en dernier ressort au chapitre 11 de la loi sur les faillites, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.

La société, confrontée à des options limitées avant le paiement d'une dette de plus de 100 millions de dollars à la fin du mois, étudie les moyens d'augmenter ses liquidités, y compris en levant des fonds d'urgence ou en vendant des actifs, selon le rapport.

"Nous explorons toutes les voies possibles pour assurer un avenir solide et stable à Saks Global", a déclaré un porte-parole de Saks Global à la suite de ce rapport.

Certains prêteurs de Saks ont récemment eu des entretiens confidentiels pour évaluer les besoins de trésorerie de l'entreprise, en se concentrant sur un éventuel prêt de débiteur en possession, une forme de financement de la faillite, selon Bloomberg.

En septembre, un porte-parole de Saks Global a déclaré à Reuters que la société cherchait à vendre une participation minoritaire dans le distributeur de luxe Bergdorf Goodman afin de réduire sa dette.

Saks Global a également dû faire face à des difficultés pour stimuler la demande aux États-Unis, à un moment où la hausse des pressions inflationnistes et la faiblesse du marché de l'emploi ont pesé sur les dépenses non essentielles, y compris les articles de luxe, dans ce pays.

La société a été créée en juillet de l'année dernière par la Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC) après l'acquisition, pour 2,65 milliards de dollars, de la chaîne de grands magasins Neiman Marcus . Elle a regroupé Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et d'autres actifs immobiliers et de vente au détail de produits de luxe, dans le but de concurrencer les exploitants de grands magasins tels que Nordstrom, Bloomingdale's et Macy's.

Lors du rachat de Neiman Marcus, HBC a financé l'opération avec des fonds provenant des actionnaires et de la dette, dont 1,15 milliard de dollars provenant d'Apollo Global Management

APO.N . Il a également obtenu un financement par emprunt de 2 milliards de dollars auprès d'un syndicat de banques de Wall Street.