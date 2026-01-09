Saks Global cherche à se déclarer en faillite dès dimanche, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte aux paragraphes 5 à 7, et des détails de l'article de Bloomberg aux paragraphes 8 et 9)

Le distributeur de luxe Saks Global prévoit de se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites dès dimanche, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Le propriétaire du magasin phare centenaire de la Cinquième Avenue de New York se prépare à déposer le bilan sans avoir conclu d'accord de restructuration, bien qu'il ait l'intention d'en élaborer un dans les semaines à venir, selon le rapport.

La société est également en pourparlers avancés avec ses créanciers sur un financement de débiteur en possession de 1,25 milliard de dollars, ce qui lui permettrait de poursuivre ses activités pendant la faillite et de payer les dettes des fournisseurs, selon le rapport de Bloomberg.

Saks Global n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'insolvabilité vient couronner des années de pressions croissantes pour un distributeur apprécié des stars de cinéma et des membres de la famille royale, dont Gary Cooper et Grace Kelly.

Face à la concurrence croissante des magasins en ligne et au désir des marques de vendre par l'intermédiaire de leurs propres magasins, la société mère de Saks Fifth Avenue, la Compagnie de la Baie d'Hudson, a misé sur l'échelle en fusionnant avec son rival Neiman Marcus en 2024 pour créer Saks Global.

L'opération, qui visait à créer un géant du luxe, a endetté le nouveau groupe dans un contexte de ralentissement des ventes de produits de luxe au niveau mondial.

Dans le cadre du financement DIP proposé, les principaux créanciers fourniraient environ 1 milliard de dollars de nouveaux fonds pour soutenir le processus de faillite, selon le rapport de Bloomberg.

Les prêteurs pourraient ajouter 250 millions de dollars en reconduisant des prêts existants, et les détenteurs d'obligations pourraient injecter 500 millions de dollars supplémentaires après que la société aura émergé de la faillite, bien que les discussions se poursuivent, ajoute le rapport .