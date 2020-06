Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saisie record de cocaïne en Pologne d'une valeur de €675 mlns Reuters • 09/06/2020 à 16:11









VARSOVIE, 9 juin (Reuters) - Les autorités polonaises ont annoncé mardi avoir saisi plus de trois tonnes de cocaïne dissimulées dans des fûts de pulpe congelée d'ananas d'une valeur d'environ trois milliards de zlotys (675 millions d'euros), ce qui constitue un record pour ce pays. La cargaison, en provenance de l'Equateur, a transité par bateau de Hambourg, en Allemagne, avant d'être stockée dans un entrepôt de la ville portuaire polonaise de Gdynia, dans le Nord, où la saisie a été effectuée. "La valeur de la cocaïne découverte est de trois milliards de zlotys (...) a déclaré le Premier ministre Mateusz Morawiecki lors d'une conférence de presse. En décembre, la Pologne a également saisi deux tonnes de cocaïne en provenance de la Colombie d'une valeur d'environ deux milliards de zlotys. (Alan Charlish et Pawel Florkiewicz; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

