Saint Jean Groupe annonce convocation d’une assemblée générale mixte

* Saint Jean Groupe tiendra une assemblée générale mixte à Dardilly le 27 mai 2026. * Vote attendu sur les comptes annuels et consolidés 2025, avec un bénéfice de 3 433 319,51 EUR en comptes sociaux et une perte part du groupe de 1 484 876 EUR en consolidé. * Décision proposée d’affecter le bénéfice 2025 au poste « autres réserves ». * Soumission au vote des éléments de politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour 2026, avec approbation des éléments de rémunération au titre de 2025. * Renouvellement de mandats d’administrateurs, fixation d’un plafond annuel de 50 000 EUR pour la rémunération du conseil, avec autorisation de rachat d’actions jusqu’à 10% du capital (prix max 25 EUR par action, enveloppe max 7,9 millions EUR) et possibilité d’annulation d’actions propres jusqu’à 10% du capital. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Saint Jean Groupe SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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