 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 178,00
-0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Saint-Gobain vise en 2025 une marge d'exploitation supérieure à 11,0%
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 18:12

Le chiffre d'affaires progresse de +1,3% en monnaies locales au troisième trimestre. Il bénéficie d'une stabilisation à données comparables (-0,2%), portée par la bonne dynamique de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine et par le retour à la croissance en Europe, malgré le repli de l'Amérique du Nord.

A données réelles, le chiffre d'affaires s'inscrit à 11,42 milliards d'euros au troisième trimestre 2025 (-1,3%), compte tenu de la dépréciation de la plupart des monnaies face à l'euro avec un effet de change de -2,6%, en particulier dans la Région Amériques.

Le groupe s'attend à une reprise progressive pays par pays en Europe, un maintien d'un bon niveau d'activité en Amérique latine et poursuite de l'érosion modérée du marché de la construction neuve en Amérique du Nord dans un contexte de taux d'intérêt encore élevés et une croissance en Asie Pacifique principalement tirée par l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'intégration de CSR en Australie.

Saint-Gobain vise en 2025 une marge d'exploitation supérieure à 11,0%

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
87,2000 EUR Euronext Paris -0,95%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo de la marine brésilienne publiée le 8 juin 2009 montrant des plongeurs en train de récupérer une dérive de l'avion A330 d'Air France qui s'est écrasé dans l'Atlantique le 1er juin 2009 ( BRAZILIAN NAVY / - )
    Au procès en appel du crash du Rio-Paris, Airbus et Air France à la barre
    information fournie par AFP 30.10.2025 18:53 

    Seize ans après le crash du vol Rio-Paris qui a tué 228 personnes, la compagnie Air France et le constructeur Airbus , relaxés en première instance et jugés en appel pour homicides involontaires, se sont défendus cette semaine de toute responsabilité pénale. Le ... Lire la suite

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino affiche un CA en hausse de 0,5% au T3
    information fournie par Reuters 30.10.2025 18:36 

    Le distributeur Casino CASP.PA a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant notamment une hausse dans ses marques de proximité et son plan "Renouveau 2028". Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 milliards d'euros pour ... Lire la suite

  • Le logo de Saint-Gobain
    Saint-Gobain: CA stable à données comparables au T3, objectifs confirmés
    information fournie par Reuters 30.10.2025 18:35 

    Saint-Gobain a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, tout en confirmant son objectif annuel de marge d'exploitation. Le groupe français de matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en baisse après une salve de résultats d'entreprises
    information fournie par AFP 30.10.2025 18:34 

    La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,53% jeudi, à l'issue d'une séance principalement marquée par la publication des résultats d'entreprises pour le troisième trimestre. L'indice vedette CAC 40 a cédé 43,59 points, à 8.157,29 points à la clôture. Mercredi, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank