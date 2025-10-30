Saint-Gobain vise en 2025 une marge d'exploitation supérieure à 11,0%
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 18:12
A données réelles, le chiffre d'affaires s'inscrit à 11,42 milliards d'euros au troisième trimestre 2025 (-1,3%), compte tenu de la dépréciation de la plupart des monnaies face à l'euro avec un effet de change de -2,6%, en particulier dans la Région Amériques.
Le groupe s'attend à une reprise progressive pays par pays en Europe, un maintien d'un bon niveau d'activité en Amérique latine et poursuite de l'érosion modérée du marché de la construction neuve en Amérique du Nord dans un contexte de taux d'intérêt encore élevés et une croissance en Asie Pacifique principalement tirée par l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'intégration de CSR en Australie.
Saint-Gobain vise en 2025 une marge d'exploitation supérieure à 11,0%
Valeurs associées
|87,2000 EUR
|Euronext Paris
|-0,95%
A lire aussi
-
Seize ans après le crash du vol Rio-Paris qui a tué 228 personnes, la compagnie Air France et le constructeur Airbus , relaxés en première instance et jugés en appel pour homicides involontaires, se sont défendus cette semaine de toute responsabilité pénale. Le ... Lire la suite
-
Le distributeur Casino CASP.PA a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant notamment une hausse dans ses marques de proximité et son plan "Renouveau 2028". Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 milliards d'euros pour ... Lire la suite
-
Saint-Gobain a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, tout en confirmant son objectif annuel de marge d'exploitation. Le groupe français de matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,53% jeudi, à l'issue d'une séance principalement marquée par la publication des résultats d'entreprises pour le troisième trimestre. L'indice vedette CAC 40 a cédé 43,59 points, à 8.157,29 points à la clôture. Mercredi, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer