Le groupe, qui offre une gamme de solutions pour les marchés de la construction résidentielle et non-résidentielle, s'appuie sur 16 usines de production et emploie environ 1 000 employés.

En 2024, Ovniver Group a dégagé un chiffre d'affaires estimé à 285 millions de dollars, avec une croissance d'environ 20% par an en moyenne sur les 5 dernières années.

(AOF) - Saint-Gobain annonce avoir finalisé l’acquisition annoncée le 15 août dernier d’Ovniver Group (marque Cemix), acteur de référence dans la chimie de la construction au Mexique et en Amérique centrale. "Cette transaction constitue une nouvelle étape stratégique dans l’établissement de la présence mondiale de Saint-Gobain dans la chimie de la construction, et portera post acquisition son chiffre d’affaires total dans ce secteur à 6,5 milliards d’euros dans 76 pays (pro forma)", précise un communiqué.

Saint-Gobain se renforce au Mexique et en Amérique Centrale

