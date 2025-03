Saint Gobain : renoue avec 103E, re-test des 106E imminent information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 18:06









(CercleFinance.com) - Saint Gobain qui renoue avec les 103E semble bien parti pour retracer le record absolu de 106E des 6 et 7 mars.

Le titre confirme l'objectif dés 103,6E (report d'amplitude après une dernière oscillation 92,4 et 98E 92,4 et 98E).

Le doublement du cours en 15 mois, la hausse de +20% depuis le 1er janvier, n'arrêtent pas le momentum haussier: les plus optimistes espèrent désormais un objectif de 112/113E.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 102,6000 EUR Euronext Paris +1,68%