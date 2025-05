Saint Gobain : rechute de -3%, sous 97E information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 10:03









(CercleFinance.com) - Saint Gobain rechute de -3%, sous 97E après avoir plafonné vers 102E.

En prenant en compte le précédent sommet des 106E des 6 et 7 mars, le titre dessine l'ébauche d'un 'M' baissier avec un 1er objectif vers 90,4E, 'gap' resté béant depuis le 24 avril puis la zone de soutien située vers 87,4E, puis 85,9E, 'gap' du 22 avril.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 96,2600 EUR Euronext Paris -3,93%