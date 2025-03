Saint-Gobain: prévoit de recruter 1000 alternants en 2025/26 information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 14:12









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain France annonce la publication de 1000 nouvelles offres d'alternance pour 2025-2026, dont 150 dédiées au CFA Génération Saint-Gobain, en complément des 700 postes d'alternants déjà pourvus.



Ces postes sont ouverts sur l'ensemble du territoire, à tous les niveaux d'études, du CAP au Master, que ce soit dans des activités de l'industrie ou de la distribution de matériaux, dans des fonctions supports (marketing, achat, digital) ou opérationnelles (maintenance, vente, logistique...).



'Les nombreuses opportunités de carrière offertes aux jeunes talents constituent un véritable levier pour leur développement professionnel, tout en contribuant activement à la transition durable du bâtiment', explique Régis Blugeon, Directeur des Ressources Humaines de Saint-Gobain France.







Valeurs associées SAINT-GOBAIN 98,3800 EUR Euronext Paris -1,72%