Saint-Gobain négocie la cession de SFIC Belgique à Ponsardin Industries
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 18:15

Saint-Gobain SGOB.PA a annoncé mercredi être entré en négociations avec Ponsardin Industries pour la cession du distributeur de matériaux de construction SFIC Belgique.

Cette opération, dont le montant n'a pas été précisé, pourra être finalisée d'ici la fin de l'année 2025, indique le groupe dans un communiqué, "après la procédure usuelle d’information et de consultation des instances représentatives".

Spécialisé dans le plâtre, l’isolation et les plafonds, SFIC Belgique emploie 123 collaborateurs pour un chiffre d’affaires estimé à environ 75 millions d’euros en 2025, selon le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
