Saint Gobain : les 86E ont tenu, retest des 89,2E vraisemblable
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 12:53

Saint Gobain a hésité à consolider durant 3 séances mais les 86E (ex-zénith du 26 au 28 novembre) ont tenu : le retest de la récente résistance des 89,2E (du 16 décembre) semble vraisemblable mais le franchissement de l'ex-support des 90,36E du 3 septembre (et ex-résistance du 24/10) ferait la différence, avec les 94,7E du 15/09 en ligne de mire.

SAINT-GOBAIN
86,9800 EUR Euronext Paris +1,16%
