Saint Gobain : les 100E tutoyé à 0,2% près

(CercleFinance.com) - Une orgie de dépenses financées par la dette devrait être approuvée par l'Europe mais également par l'Allemagne (qui s'affranchirait de toutes ses règles d'équilibre budgétaire et de non recours aux déficits) : le fabriquant de matériaux Saint Gobain s'envole de +8% à 99,8E et les 100E sont tutoyés à 0,2% près.

On imagine mal que les 100E ne soient pas atteint puis franchis compte tenu de la dernière oscillation entre 92,4 et 98E : l'objectif est désormais 103,6E.





