Saint-Gobain: hausse de 8,2% du BNPA en 2024

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain publie un chiffre d'affaires de 46,5 milliards d'euros en 2024, en baisse de 2,9% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le résultat d'exploitation ressort à 5,3 MdsE (+1%) pour un EBITDA de 7,2 MdsE (+2,9%).



Le résultat opérationnel s'établit quant à lui à 4,37 MdsE (+3,5%) pour un résultat net consolidé part du groupe de 2,84 MdsE (+6,6%), soit un BNPA de 5,69 euros (+8,2%).



' L'année 2024 marque une nouvelle fois le succès du nouveau profil de Saint-Gobain, le Groupe réalisant une très bonne performance opérationnelle malgré un environnement macroéconomique contrasté', a commenté Benoit Bazin, Président-Directeur Général.



Dans un environnement macroéconomique encore contrasté, Saint-Gobain assure qu'il continuera en 2025 de démontrer une 'très bonne performance opérationnelle'. Sauf perturbation majeure liée à la géopolitique, le groupe ciblera une marge d'exploitation supérieure à 11%.





