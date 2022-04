Saint-Gobain et Roctool combinent leurs technologies uniques pour accélérer la fabrication de pièces composites et thermoplastiques à partir de préformes textiles 3D

Le site bordelais de Saint-Gobain Aerospace et Roctool ont uni leurs efforts pour proposer une fabrication rapide de pièces composites et thermoplastiques à partir de préformes textiles 3D pour diverses applications et se déployer dans de nombreux secteurs tels que la mobilité, l'énergie, le médical, le militaire, les communications, l'aéronautique et le maritime…



La technologie de drapage 3D automatisé acquise en mars 2018 par Saint-Gobain permet de concevoir des composants avec une optimisation des performances et du poids. Les aspects de fabrication de la technologie des préformes tricotées optimisent l'utilisation des matériaux, tout en réduisant le temps et leurs mises en place. Cette technologie automatisée, unique et révolutionnaire remplace le drapage manuel, étape fastidieuse, par une mise en œuvre, 3D, rapide, reproductible et à la forme finale. La pièce composite ou thermoplastique finale obtenue avec ces préformes est ensuite consolidée lors de la cuisson avec l'infiltration de résines thermodurcissables liquides ou l'incorporation de fibres thermoplastiques lors du tricotage.