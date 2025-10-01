Saint-Gobain est en négociation exclusive avec Ponsardin Industries pour la cession de SFIC Belgique
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 18:21
Cette société est un distributeur de matériaux de construction spécialisé dans le plâtre, l'isolation et les plafonds sur le marché belge.
Avec un chiffre d'affaires estimé à environ 75 millions d'euros en 2025 et des effectifs de 123 collaborateurs, SFIC Belgique opère un réseau de 10 agences qui couvre l'ensemble de la Belgique.
Ce projet pourra être finalisé d'ici fin 2025. Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du portefeuille du Groupe.
Valeurs associées
|92,8600 EUR
|Euronext Paris
|+1,31%
