Saint-Gobain en négociation pour le rachat du groupe de construction australien CSR

Saint-Gobain a annoncé mercredi le dépôt d'une offre non contraignante de rachat du groupe australien de matériaux de construction CSR Limited, coté à la Bourse australienne, en vue d'acquérir la totalité de son capital.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un vaste rééquilibrage des activités engagé par Saint-Gobain, qui a vu en cinq ans plus du tiers de son périmètre transformé: le groupe français a racheté beaucoup d'entreprises dans des pays anglo-saxons comme les Etats-Unis et le Canada, dans la chimie du bâtiment notamment, et il s'est délesté d'activités éloignées de son coeur de métier, comme la distribution.

Le groupe de matériaux a proposé un prix de 9 dollars australiens (environ 5,5 euros) en espèces par action, selon un communiqué diffusé mercredi, confirmant une information de Bloomberg.

Le conseil d'administration de CSR Limited a confirmé son accord unanime pour poursuivre les pourparlers sur ces bases, indique le communiqué.

Le dividende éventuellement versé par CSR pour son exercice se terminant le 31 mars 2024 serait déduit du prix de l'offre en espèces, précise le communiqué.

L'offre de Saint-Gobain reste soumise à une procédure de "due diligence" ou audit d'acquisition, à la signature de la documentation juridique définitive, aux autorisations réglementaires ainsi qu'à l'approbation des actionnaires de CSR.

Saint-Gobain identifie des synergies commerciales et culturelles avec CSR, en raison de son "partenariat de longue date" avec le groupe australien. Cette acquisition permettrait notamment au groupe français de pénétrer le marché australien.

Saint-Gobain a réalisé un chiffre d'affaires de 51,2 milliards d’euros en 2022 et emploie 168.000 collaborateurs dans 75 pays. Ses résultats 2023 seront publiés le 29 février 2024.

Le chiffre d'affaires de CSR pour son exercice annuel se terminant à fin mars 2023 s'est élevé à 2,6 milliards de dollars australiens, soit près de 1,6 milliard d'euros. La société fait travailler près de 2.800 salariés.

Le titre de Saint Gobain perdait 0,5% mercredi en fin de matinée à la bourse de Paris, à 67,96 euros.