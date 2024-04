Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint Gobain : culmination historique sous 74,6E information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 11:06









(CercleFinance.com) - Saint Gobain vient d'effectuer une culmination historique sous 74,6E (+50% depuis le plancher des 49E du 27/10/2023) et entame une consolidation qui pourrait prendre de l'ampleur en cas d'enfoncement du support ascendant moyen terme qui gravite vers 71,5E.

Pour l'heure, la tendance demeure haussière et le sommet du canal (cela ressemble plutôt à un 'biseau') se situe vers 75E.





