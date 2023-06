Saint-Gobain confirme ses objectifs avant son assemblée générale

- Le producteur de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé jeudi s’attendre à dégager une marge d’exploitation à deux chiffres au premier semestre.«Depuis le début de l’année 2023, Saint-Gobain continue à démontrer sa résilience en consolidant son très bon niveau de performance opérationnelle, bénéficiant de la pertinence de son positionnement stratégique, au cœur des enjeux énergétiques et de décarbonation, et de la force de son organisation locale par pays», a indiqué le groupe dans un communiqué. Saint-Gobain publiera ses résultats du premier semestre le 26 juillet prochain, après Bourse.Saint-Gobain a par ailleurs confirmé viser pour l’ensemble de l’année 2023 une marge d’exploitation comprise entre 9% et 11% «dans un contexte de ralentissement modéré des marchés, qui reflète une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve et la bonne résilience générale de la rénovation».Assemblée générale à 15hEn 2022, le groupe avait dégagé une marge d’exploitation de 11% au premier semestre, un sommet historique. Sur l’ensemble de l’année, cette marge avait atteint 10,4%.Saint-Gobain a publié ces prévisions en amont de son assemblée générale, qui réunira ses actionnaires ce jeudi à partir de 15h00.L’action Saint-Gobain gagnait 1,6% à 56,9 euros jeudi en milieu de journée. Dans le même temps, l’indice CAC 40 avançait de 0,4%. A lire aussi: Noémie Chocat (Saint-Gobain): «Le bâtiment a un rôle central dans la décarbonation de l’économie»

Alice Doré