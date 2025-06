Saint-Gobain: acquisition de Maturix au Danemark information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 18:24









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce l'acquisition de Maturix, basée au Danemark, fournisseur de référence de solutions numériques de suivi en temps réel de la fabrication du béton .



Maturix propose une technologie de pointe de capteurs sans fil qui permet le suivi en temps réel et à distance des propriétés du béton pendant le processus de durcissement du béton, indique le groupe.



La durée des cycles de bétonnage est ainsi réduite jusqu'à 50%, ce qui augmente la productivité sur le chantier et améliore la qualité du béton.



Saint-Gobain est déjà un acteur de référence dans la transformation digitale de l'industrie du béton avec Verifi.



Verifi permet de suivre la qualité du béton en temps réel pour réduire les déchets, améliorer la performance opérationnelle et réduire les coûts.



'Maturix complète parfaitement Verifi en optimisant la mise en place du béton sur le chantier. Les deux entreprises travaillent déjà sur une offre conjointe' indique le groupe.





