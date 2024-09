(AOF) - Saint-Gobain a finalisé la cession de "Freeglass GmbH & Co. KG" (son activité de production de pièces en plastique pour l'extérieur destinées à l'industrie automobile) à HF Opportunities GmbH, une filiale de Hannover Finanz. L'activité, qui opère une usine à Schwaikheim, en Allemagne, conçoit et produit des composants plastiques polymères depuis 1998. Elle a généré un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros en 2023 et emploie environ 120 collaborateurs.

Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du groupe, en ligne avec les objectifs du plan "Grow & Impact".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.