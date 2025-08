Saint Gobain : -6%, s'enfonce sous les 94E information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 14:42









(CercleFinance.com) - Malgré un bénéfice maintenu à des niveaux records, malgré l'optimisme de la direction, Saint Gobain chute de -6% et s'enfonce sous les 94E.

Le titre pourrait venir menacer rapidement le support des 93,5E du 19 juin et refermer le 'gap' des 90,4E du 24 avril, puis celui des 85,92E du 22 avril.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 93,1800 EUR Euronext Paris -7,10%