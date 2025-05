Saint Gobain : +2,5%, renoue avec les 100E information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - Saint Gobain +2,5%,refranchit la MM50 (99,2E) et renoue avec les 100E : il n'existe que peu d'obstacles pouvant empêcher un retracement du récent zénith des 102,7E du 14 mai.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 100,0000 EUR Euronext Paris +2,46%